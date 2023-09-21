Almanya, Çin 5G şirketlerine sınırlama getiriyor!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:58

Güncelleme: 21.09.2023 - 10:58

Almanya'da, 5G radyo erişim ağlarında (RAN) Huawei bileşenlerinin yaygın kullanımı üzerine tartışmalar sürerken, yeni bir rapor, Almanya Federal İçişleri ve Topluluk Bakanlığı'nın yerel taşıyıcılar olan Deutsche Telekom ve Vodafone gibi şirketlerin Çin menşeli 5G ekipmanlarına sınırlama getirmeyi düşündüğünü gösteriyor. Rapora göre, içişleri bakanlığı, önümüzdeki hafta Alman federal parlamentosuna bu konudaki görüşlerini sunacak.

Tartışılan mevzuat taslağına göre, Alman telekomünikasyon şirketlerinin ağlarının çekirdek kısmında Çin menşeli 5G RAN ekipmanlarının kullanımını 1 Ekim 2026 tarihine kadar sınırlamaları gerekecek. Sınırlamanın kesin ayrıntıları henüz belirlenmemiş olsa da rapora göre, bu ya yüzde 25'lik bir sınırlama getirilmesini veya Çin 5G ekipmanlarının tamamen yasaklanmasını içerebilir.

Bir Alman yetkilisi, Almanya'nın federal hükümetine ev sahipliği yapan bölgelerin, özellikle Berlin gibi bölgelerin mobil ağlarında hiçbir Çin teknolojisinin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin Çin 5G teknolojilerine olan aşırı bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor ancak bu konuda Dijital İşler Bakanlığı'nın muhalefetiyle karşılaşması muhtemel görünüyor.