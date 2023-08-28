Çinli telefon şirketi yeni cihazını tanıttı: Cam ve elmas desenli arka kasa ile geliyor

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:45

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:45

Çinli akıllı telefon şirketi Vivo, V29 serisinin yeni modelini tanıttı. Vivo V29e 5G adlı akıllı telefon 6,78 inç boyutunda AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük gibi özellikler sunuyor. Arka tarafı camdan ve elmas desenlerden oluşan telefon gücünü Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 695 SoC işlemcisinden alıyor. Ayrıca, ekran içi parmak izi sensörüne sahip ve çift arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Ön tarafta ise cihazın bir tane kamerası bulunuyor.

Cihazın diğer teknik özellikleri ve detayları şu şekilde:

Ekran: 6,78 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük, 360Hz PWM karartma, %93,3 ekran-gövde oranı, 1300 nit parlaklık.

6,78 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük, 360Hz PWM karartma, %93,3 ekran-gövde oranı, 1300 nit parlaklık. İşletim Sistemi: FuntouchOS 13 tabanlı Android 13.

FuntouchOS 13 tabanlı Android 13. İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 695 SoC, Adreno 619 GPU.

Sekiz çekirdekli Snapdragon 695 SoC, Adreno 619 GPU. RAM ve Depolama: 8GB RAM, 128GB/256GB dahili depolama.

8GB RAM, 128GB/256GB dahili depolama. Arka Kameralar: 64MP birincil kamera (f/1.7 diyafram açıklığı, OIS desteği), 8MP ultra geniş lens, LED flaş.

64MP birincil kamera (f/1.7 diyafram açıklığı, OIS desteği), 8MP ultra geniş lens, LED flaş. Ön Kamera: 50MP (f/2.45 diyafram açıklığı).

50MP (f/2.45 diyafram açıklığı). Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, 5G, 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v5.1, GPS, USB Type-C bağlantı noktası.

Çift SIM kart yuvası, 5G, 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v5.1, GPS, USB Type-C bağlantı noktası. Boyut ve Ağırlık: 164.42×74.92 ×7.57mm; 180.5 gram.

164.42×74.92 ×7.57mm; 180.5 gram. Batarya: 5.000mAh batarya, 44W hızlı şarj.

5.000mAh batarya, 44W hızlı şarj. Renk Seçenekleri: Kutup Kırmızısı ve Kutup Mavisi.

VIVO V29E 5G'NİN FİYATI NE KADAR?

Vivo V29e 5G, 8GB RAM + 128GB depolama modeli için 26 bin 999 Hindistan Rupisi'nden (mevcut kur ile 8 bin 678 TL) başlayan bir fiyatla sunulacak. Ayrıca, 256GB dahili depolama alanına sahip bir varyant da 28.999 Hindistan Rupisi'nden (mevcut kur ile 9 bin 321 TL) satılacak. Cihazın Soğuk Kırmızı ve Soğuk Mavi renk seçenekleri bulunuyor.