Amazon 1 milyon dolar ödemeye hazır; ancak tek bir şart var!

Amazon'un akıllı kapı zili Ring için duyuru yapıldı. Ring'teki kameralar ile uzaylı görüntüsü kaydedenlere milyon dolarlık ödeme yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:28
Amazon 1 milyon dolar ödemeye hazır; ancak tek bir şart var!
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Amazon hem uzaya hem de akıllı ürünlere yatırım yapan bir şirket. Farklı pek çok alanda ürüne sahip olan Amazon'un akıllı kapı zili girişimi Ring için de yeni bir duyuru yapıldı. Bu duyuru kapsamında Ring, 'Milyon Dolarlık Uzaylı Arayışı'nın bir parçası olacak. Akıllı sensörler ve kameralarla donatılan akıllı kapı ziliyle kullanıcılar 'dünya dışı bir varlık' görüntüleyebilirse, Amazon'dan 1 milyon dolarlık ödeme alacak.

ÖDEME İÇİN DÜNYA DIŞI VARLIĞIN GÖRÜNTÜLENMESİ GEREKİYOR

Uzaylı ya da dünya dışı varlık yakalamak isteyenlerin sayısı bir hayli arttı. Bu ivmeden yararlanmak isteyen Amazon, meteorolog ve astrobiyolog olan Jacob Haqq Misrad'ın jüre olarak görev alacağı bir yarışma düzenliyor.

Buraya gönderilen ve Ring ile çekilmiş fotoğraflar incelenecek. Eğer bilimsel anlamda da kanıtlanırsa, gerçekten de dünya dışı varlık tespit edilmişse ödeme yapılacak.

Fotoğrafların aktarıldığı kadarıyla Ring uygulaması üzerinden kaydedilmesi ve indirilmesi gerekiyor.


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