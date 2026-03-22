Amazon, akıllı telefon işine geri dönmeye hazırlanıyor

22.03.2026 21:31:00
Haber Merkezi
ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon, yaklaşık on yıl önce ticari başarısızlıkla sonuçlanan akıllı telefon girişiminin ardından bu pazara yeniden dönmeyi değerlendiriyor.

Amazon Fire Phone ile 2014 yılında mobil pazara adım atan şirket, sınırlı uygulama desteği, yüksek fiyat ve kullanıcı deneyimine yönelik eleştiriler nedeniyle beklenen ilgiyi görememişti. Cihaz, piyasaya çıktıktan yaklaşık 14 ay sonra satıştan kaldırılmıştı.

Reuters’a konuşan, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, Amazon’un yeni girişimi şirket içinde “Transformer” kod adıyla geliştiriliyor. Proje, şirketin cihazlar ve hizmetler birimi bünyesinde yürütülüyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ MOBİL DENEYİM SUNMASI HEDEFLENİYOR

Söz konusu cihazın, Amazon’un sesli asistanı Amazon Alexa ile derin entegrasyon sunan bir “kişiselleştirilmiş mobil deneyim” sağlaması hedefleniyor. Yeni telefonun, kullanıcıların gün boyu Amazon hizmetlerine erişimini kolaylaştıran bir merkez işlevi görmesi planlanıyor.

Girişimde dikkat çeken unsurlarından biri de yapay zeka tabanlı bir arayüz üzerine kuruluyor olması. Kaynaklara göre Amazon, geleneksel uygulama mağazalarına olan bağımlılığı azaltabilecek alternatif bir kullanım modeli üzerinde çalışıyor. Şirketin bu hamlesi, aynı zamanda yapay zeka destekli donanım ürünlerine yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Amazon’un, kullanıcı alışkanlıklarını analiz eden ve şirket ekosistemine daha sıkı entegre olan cihazlar geliştirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Proje henüz erken aşamada ve nihai ürünün piyasaya sürülüp sürülmeyeceği kesinlik kazanmış değil. Fiyat, çıkış tarihi ve teknik özelliklere ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmış da değil.

Amazon’un akıllı telefon pazarına yeniden girişi ciddi zorluklar barındırıyor. Halihazırda küresel satışların önemli bir bölümünü elinde tutan Apple ve Samsung gibi güçlü rakipler karşısında şirketin kullanıcıları mevcut platformlardan vazgeçmeye ikna etmesinin kolay olmayacak.

Amazon’un yeni nesil akıllı telefon projesinin, geçmişteki başarısız deneyimin ardından şirketin mobil stratejisinde yeni bir sayfa açıp açamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

