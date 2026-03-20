Samsung, Galaxy A37 ve A57 5G modelleri için tanıtım tarihi açıkladı

20.03.2026 20:10:00
Haber Merkezi
Samsung, 25 Mart tarihinde Galaxy A37 ve A57 5G modellerini tanıtacağını duyurdu.

Samsung, bazı bölgelerde en çok satan telefon serisi Galaxy A'ya yeni üyeler eklemeye hazırlanıyor. Samsung Galaxy A37 ve A57 5G modelleri 25 Mart'ta resmi olarak tanıtılacak. Yapılacak etkinliği duyuran şirket, kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

Telefonlarla ilgili yapılan paylaşımda düşülen notta telefonun yeni ve dikkat çeken bir tasarıma sahip olduğu belirtildi. Telefonda Key Island denilen bir tasarım yer alacak ve bu tasarımla beraber güç düğmesi ve ses açma ya da kapama düğmesini barındıran yan çerçevede yer alan bir ada kısmı var.

Her iki modelde de ön kamera delik şeklinde sunulacak. 6.7 inç Super AMOLED ekrana 2340 x 1080 çözünürlük eşlik edecek. Arkada ise üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Bu telefonlarda aynı zamanda kilit yapay zeka özelliklerinin de sunulacağı özellikle belirtiliyor. 

