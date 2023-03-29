Amazon, Çin'de e-ticaret eğitim merkezi açıyor

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 07:30

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 07:30

Bu merkez Amazon Global Satış'ın dünyadaki ilk kapsamlı satıcı eğitim merkezi olma özelliği taşıyor. Amazon Global Satış tarafından Salı günü yapılan açıklamada Çin'deki merkezin profesyonel, uluslararası ve kapsamlı sınır ötesi e-ticaret yeteneklerinin yetiştirilmesi için önemli bir üs haline geleceği belirtildi.

FARKLI BAŞLIKLAR ALTINDA EĞİTİM PROGRAMLARI VE KURS İÇERİĞİ OLACAK

Şirket, mevcut satıcı eğitim sistemini ve mekanizmasını "eğitim programları, kurs içeriği, yetenek topluluğu ve inovasyon geliştirme" başlıklarıyla dört bölümde modernize edecek.

Veriler, 2022'de Hangzhou Sınır Ötesi e-ticaret Kapsamlı Pilot Bölgesi'nden yapılan sınır ötesi e-ticaret ihracatının toplam 101,3 milyar yuan (yaklaşık 14,73 milyar ABD doları) değerinde olduğunu ve bir önceki yıla göre yüzde 18,75'lik bir büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Öte yandan Hangzhou'daki sınır ötesi e-ticaret satıcılarının sayısı da 100.000'i aşmış durumda. Amazon Başkan Yardımcısı ve Asya Küresel Satış Başkanı Cindy Tai, sınır ötesi e-ticaretin sürdürülebilir gelişiminin Çin ve Asya-Pasifik bölgesindeki dış ticaretin ve dijital ekonominin motoru haline geldiğini söyledi. Çin'de resmi satıcı eğitim programını beş yıl önce başlatan Amazon Global Satış'ın ilgili kurslarına 10 milyondan fazla kişi katıldı.