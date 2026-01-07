Amazon'da 10 oyun ücretsiz veriliyor

Farklı platformlar kullanıcı çekmek adına farklı kampanyalar düzenliyor. Amazon'un Luna servisi de bu ay oyunseverlere ücretsiz 10 oyun vereceğini açıkladı. Ocak ayında ücretsiz olacak oyunlar yaklaşık 142 dolar değerinde oluyor.
Amazon Luna'da farklı platformlar üzerinden oyunlara erişim sağlanıyor. Bunlar direkt Amazon Games App üzerinden olduğu gibi GOG ve Epic Games de olabiliyor. İşte Ocak 2026'da Amazon Luna'da ücretsiz olarak verilecek oyunlar:
7 Ocak
- Sid Meier's Civilization VI
- Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition
15 Ocak
- Brigador: Up-Armored Edition
- Gunslug: Rogue Tictics
- DeathKeep
22 Ocak
- Harold Halibut
- D&D Stronghold: Kingdom Simulator
29 Ocak
- Technotopia
- Elderborn