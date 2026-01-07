Amazon'da 10 oyun ücretsiz veriliyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 20:24:00
Amazon Luna eski adıyla Amazon Prime Gaming üzerinden bu ay 10 ücretsiz oyun verilecek.

Farklı platformlar kullanıcı çekmek adına farklı kampanyalar düzenliyor. Amazon'un Luna servisi de bu ay oyunseverlere ücretsiz 10 oyun vereceğini açıkladı. Ocak ayında ücretsiz olacak oyunlar yaklaşık 142 dolar değerinde oluyor. 

Amazon Luna'da farklı platformlar üzerinden oyunlara erişim sağlanıyor. Bunlar direkt Amazon Games App üzerinden olduğu gibi GOG ve Epic Games de olabiliyor. İşte Ocak 2026'da Amazon Luna'da ücretsiz olarak verilecek oyunlar:

7 Ocak

  • Sid Meier's Civilization VI
  • Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition

15 Ocak 

  • Brigador: Up-Armored Edition
  • Gunslug: Rogue Tictics
  • DeathKeep

22 Ocak 

  • Harold Halibut
  • D&D Stronghold: Kingdom Simulator

29 Ocak

  • Technotopia
  • Elderborn
