İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda dikkat edilmesi gerekenler

Kaspersky araştırması, tüketicilerin çevrimiçi dolandırıcılıkları tespit etme konusundaki özgüvenleriyle maruz kaldıkları siber tehditler arasındaki uçuruma dikkati çekiyor.

Araştırma bulgularına göre, Türkiye'de katılımcıların yüzde 29'u son 12 ay içinde bir çevrimiçi dolandırıcılık girişiminin hedefi oldu. Aynı orandaki kullanıcılar bu tür siber saldırılar sonucunda veri ihlali veya finansal kayıp yaşadı.

Etkilenen kullanıcıların yüzde 48'i, bu tür siber saldırılara sosyal medya platformları üzerinden maruz kalıyor. Kullanıcıların yüzde 49'u yatırım veya finansal dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşırken, yüzde 40'ı sahte teslimat veya kargo mesajlarıyla ilişkili dolandırıcılık mesajları aldığını belirtiyor.

Oltamala e-postaları hala önemli bir tehdit

Saldırıların yüzde 38'ini oluşturan oltalama e-postaları da önemli bir tehdit olmaya devam ediyor. Bu veriler, siber suçluların bireyleri farklı kanallar üzerinden hedef almak için giderek daha çeşitli yöntemler kullandığını gösteriyor.

Buna rağmen araştırmada yer alan katılımcıların güven seviyelerinin yüksek olması dikkati çekiyor. Katılımcıların yüzde 79'u bir dolandırıcılığı tespit edebileceğine inanırken, yüzde 28'i bu konuda kendine "çok yüksek" düzeyde güven duyduğunu belirtiyor. Aşırı özgüven, kullanıcıların riskli çevrimiçi davranışlar sergilemesine ve dikkat seviyelerinin düşmesine yol açabiliyor.

Korunma alışkanlıkları incelendiğinde ise karışık bir tablo ortaya çıkıyor. Katılımcıların yüzde 41'i güçlü ve benzersiz parolalar kullandığını belirtirken, yalnızca yüzde 36'sı URL'leri tıklamadan önce düzenli olarak kontrol ediyor ve yüzde 35'i halka açık Wi-Fi ağlarını hassas işlemler için kullanmaktan kaçınıyor.

Kullanıcıların önemli bir kesimi siber tehditlere karşı korunmasız

Araştırmada, kullanıcıların yüzde 31'inin özel bir güvenlik çözümü kullandığını belirtmesi de dikkati çekici bir bulgu olarak öne çıkıyor. Bu durum, önemli bir kesimin siber tehditlere karşı yeterli korumadan yoksun olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca her 10 kullanıcıdan 1'i hiçbir güvenlik önlemi kullanmadığını ifade ediyor.

Dijital güvenlik araçlarının güncel tutulması konusunda da istikrarsızlık bulunuyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 39'u şifrelerini ve güvenlik ayarlarını düzenli olarak güncellediğini belirtirken, yüzde 42'si bunu yalnızca ara sıra yaptığını, yüzde 14'ü nadiren gerçekleştirdiğini ve yüzde 5'i ise hiçbir zaman böyle bir işlem yapmadığını aktarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, şunları kaydetti: