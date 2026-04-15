Crimson Desert, 5 milyon satış barajını aştı

15.04.2026 18:22:00
Kısa bir süre önce yayınlanan Crimson Desert, milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı.

Aksiyon-macera türünde konumlandırılan Crimson Desert, 19 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştı. Oyunun yayınlanmasının üzerinden 1 ay dahi geçmeden 5 milyon satış adedine ulaştığı duyuruldu. Resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda milyonlarca oyunsevere teşekkür de edildi.

 

Crimson Desert, Pywel kıtasında geçen, Gri Yeleler (Grey Mane) adlı paralı asker grubunun lideri Kliff'in hikayesini anlatan açık dünya aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıktı. Kliff, Kara Ayılar (Black Bears) tarafından ihanete uğrayıp grubu yok edildikten sonra hayatta kalanlarla yeniden bir araya gelmeye ve intikam almaya çalışıyor. Oyunun IGN tarafından 10 üzerinden6 puan alırken, Steam'de kullanıcı yorumlarına göre 10 üzerinden 9 almayı başardı.

İlgili Haberler

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda dikkat edilmesi gerekenler
İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda dikkat edilmesi gerekenler Kaspersky, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık farkındalığına ilişkin gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını duyurdu.
Türkiye robotik cerrahide ileri seviyeye ulaştı
Türkiye robotik cerrahide ileri seviyeye ulaştı Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Önder Kalenderer, Türkiye'nin robotik cerrahi ve yapay zeka uygulamalarında önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, özellikle ortopedide bu teknolojilerin her geçen gün daha yaygın kullanıldığını bildirdi.
Amazon, uydu şirketi Globalstar'ı satın alacağını açıkladı
Amazon, uydu şirketi Globalstar'ı satın alacağını açıkladı Amazon, uzaydan internet hizmetinde daha güçlü olmak adına Globalstar'ı satın alıyor.