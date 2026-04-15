Crimson Desert, 5 milyon satış barajını aştı

Aksiyon-macera türünde konumlandırılan Crimson Desert, 19 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştı. Oyunun yayınlanmasının üzerinden 1 ay dahi geçmeden 5 milyon satış adedine ulaştığı duyuruldu. Resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda milyonlarca oyunsevere teşekkür de edildi.

#CrimsonDesert has sold through over 5 million copies worldwide!

Thank you to every Greymane who has joined us on this journey, experienced the world of Pywel, and supported the game. Reaching this milestone would not have been possible without your support and we are truly… pic.twitter.com/xcdbCvHLSo — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) April 15, 2026

Crimson Desert, Pywel kıtasında geçen, Gri Yeleler (Grey Mane) adlı paralı asker grubunun lideri Kliff'in hikayesini anlatan açık dünya aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıktı. Kliff, Kara Ayılar (Black Bears) tarafından ihanete uğrayıp grubu yok edildikten sonra hayatta kalanlarla yeniden bir araya gelmeye ve intikam almaya çalışıyor. Oyunun IGN tarafından 10 üzerinden6 puan alırken, Steam'de kullanıcı yorumlarına göre 10 üzerinden 9 almayı başardı.