Amazon, uydu şirketi Globalstar'ı satın alacağını açıkladı

Amazon, uzaydan internet hizmetini geliştirmek adına çalışmalar yapıyor. SpaceX'in Starlink'lerine rakip olan Amazon, bu noktada şirketin bir diğer rakibini satın almaya karar verdi.

Uzaydan internet hizmeti sunan Globalstar, Apple ile 2024 yılında iPhone'lardaki uydu bağlantısı için anlaşmıştı. Apple, bu hizmet için Globalstar'dan 400 milyon dolarlık hisse satın almıştı. Apple'ın uydu altyapısını iyileştirmek için 1 milyar doların üzerinde ödeme yaptığı da söyleniyor.

Amazon, Leo'nun Apple'ın cihazlarında uydu hizmeti sunması konusunda Apple ile anlaştıklarını da aktardı.