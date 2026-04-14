OpenAI'ın şirket içindeki yazışmaları sızdırıldı

Yapay zeka tarafınan önemli isimlerinden olan OpenAI'da sular durulmuyor. Yeni ortaya çıkan bir şirket içi yazışmada OpenAI'ın gelecek planları ve diğer rakip şirketlere yönelik ifadeler yer aldı.

Nisan 2026’da sızdırılan OpenAI iç yazışmasına göre şirket, yapay zeka pazarının “hiç olmadığı kadar” rekabetçi olduğunu belirtiyor. OpenAI’nin gelirden sorumlu yöneticisi Denise Dresser, çalışanlara gönderdiği dört sayfalık notta çok ürünlü bir platform stratejisiyle kurumsal müşterilere odaklanmanın önemini vurguluyor.

'ANTHROPIC GELİRİNİ ŞİŞİRİYOR'

Yazışmada, Anthropic’in kod odaklı ürünlerinin kuruluş alanında önemli pazar payı kazanmasına rağmen, “tek ürünlü şirket olmanın platform savaşında hata” olduğu eleştirisini içeriyor. Bu şirketin en büyük rekabet içinde olduğu Anthropic hakkında söylenen tek yorum değil.

Dresser, Anthropic’in açıkladığı gelir tahminlerinin şişirilmiş olabileceğini iddia ederek; rakibin altyapı yatırımlarında geciktiğini ve üretim ölçeği avantajını kaçırdığını savunuyor.

OpenAI’nin köklü Microsoft iş ortaklığı ise kuruluşların taleplerini karşılamada sınırlayıcı olduğu tespitiyle eleştiriliyor; bunun yerine AWS ile yapılan 50 milyar dolarlık iş birliğinin kurumsal taleplerde “çılgınca” artış sağladığı belirtiliyor.

ANTHROPIC NE KADAR GELİR RAPOR ETMİŞTİ?

Anthropic cephesinde ise Şubat 2026’da 380 milyar dolar değerlemeyle 30 milyar dolarlık yatırım toplandı; o dönemde şirket yıllıklaştırılmış 14 milyar dolar gelir rapor ediyordu. Nisan başında açıklanan ortaklıkla Google ve Broadcom’dan yılda yaklaşık 3,5 gigavat ek işlem gücü sağlanacağı duyuruldu. Anthropic’in finans direktörü Krishna Rao, bu işbirliğinin müşteri talebindeki büyümeye yanıt olduğunu belirterek “şimdiye kadarki en büyük yatırımımızı yapıyoruz” dedi.

Bloomberg ve Reuters gibi kaynaklarda da teyit edildiğine göre Nisan 2026 itibariyle Anthropic’in yıllık gelir tahmini 30 milyar doları aşmış, bir yıldan kısa sürede 500’den 1000’inin üzerine çıkan milyon dolarlık iş hacmine sahip müşterisi olduğu duyuruldu.

Öte yandan bu rakamlar Anthropic’in 2026 başında açıklandığı şekliyle OpenAI’den daha hızlı büyüdüğü yorumlarının yapılmasına neden oldu.