Amazon ve OpenAI 38 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı

4.11.2025 19:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Amazon Web Services (AWS) ve OpenAI, yapay zekayı geliştirmek ve ChatGPT de dahil olmak üzere OpenAI ürünlerini desteklemek için 38 milyar dolarlık stratejik ortaklık duyurdu.

Amazon ve OpenAI arasındaki anlaşma şartlarına göre OpenAI, önümüzdeki 7 yıl içinde yüz binlerce NVIDIA grafik yongasına erişim sağlayacak ve on milyonlarca işlemciye ölçeklenebilecek. Amazon ise 2026 yılında altyapının tam dağıtımını yapmaya başlayacak. Eğer her şey yolunda giderse 2027 yılında genişleyecek. 

Yeni altyapı, Amazon EC2 UltraServer'lar arasında kümelenmiş NVIDIA GB200 ve GB300 çipleri üzerine kurulacak ve yeni modellerin eğitilmesinden ChatGPT'de isteklerin işlenmesine kadar çeşitli görevler için düşük gecikme süresi, yüksek performans ve esneklik sunacak.

Yeni ortaklık, OpenAI'nin yakın zamanda gerçekleştirdiği yeniden yapılanma ve Microsoft ile yaptığı yeni anlaşmanın ardından geldi.

