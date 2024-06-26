Amazon'da Prime Day'e özel 15 oyun ücretsiz veriliyor

Amazon Prime Day kapsamında 15 oyunu ücretsiz olarak verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:01
Amazon'da Prime Day'e özel 15 oyun ücretsiz veriliyor
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Amazon, Prime Day kapsamında toplamda 4 bin 748 TL olan 15 oyunu ücretsiz olarak verecek. Yılın en çok beklenenen kampanyası Amazon Prime Gaming tarafında da 17 Temmuz'a kadar sürecek. 

AMAZON 15 OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR

Oyunseverler, 16 Temmuz'a kadar belirlenen 15 oyunu kütüphanelerine ücretsiz bir şekilde ekleme imkanına kavuşacaklar. Amazon Prime Day kapsamında ücretsiz olarak verilecek oyunlar ise şu şekilde:

  1. Deceive Inc, 
  2. Tearstone: Thieves of the Heart, 
  3. The Invisible Hand, 
  4. Forager, 
  5. Card Shark, 
  6. Heaven Dust 2, 
  7. Soulstice, 
  8. Wall World, 
  9. Hitman Absolution, 
  10. STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords, 
  11. Alex Kidd in Miracle World DX, 
  12. Call of Juarez, 
  13. Call of Juarez: Bound in Blood, 
  14. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
  15. Samurai Bringer

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