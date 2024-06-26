Amazon'da Prime Day'e özel 15 oyun ücretsiz veriliyor

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:01

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:01

Amazon, Prime Day kapsamında toplamda 4 bin 748 TL olan 15 oyunu ücretsiz olarak verecek. Yılın en çok beklenenen kampanyası Amazon Prime Gaming tarafında da 17 Temmuz'a kadar sürecek.

AMAZON 15 OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR

Oyunseverler, 16 Temmuz'a kadar belirlenen 15 oyunu kütüphanelerine ücretsiz bir şekilde ekleme imkanına kavuşacaklar. Amazon Prime Day kapsamında ücretsiz olarak verilecek oyunlar ise şu şekilde: