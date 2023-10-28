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Amazon Prime Gaming'ten ücretsiz oyunlar! Tam 985 TL değerinde

Amazon'un oyun platformu, Prime Gaming tarafı için açıklandığı gibi kasım ayında yaklaşık 985 TL değerindeki oyunları ücretsiz olarak verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 09:08
Amazon Prime Gaming'ten ücretsiz oyunlar! Tam 985 TL değerinde
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Amazon Prime Gaming tarafı için de tıpkı Epic Games gibi aylık olarak ücretsiz olan oyunlar yer alıyor. Bu sayede farklı oyuncuları platforma çeken şirketler özellikle popüler oyunları da ücretsiz şekilde sunuyor ve daha fazla kişinin oyunları kütüphanesine eklenmesini sağlıyor.

KASIM AYINDA OYUNSEVERLERİN KARŞISINDA HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ OLARAK ÇIKIYOR?

Amazon Prime üyeliği içinde yer alan Gaming hizmetinin kasım ayında yer verdiği oyunlar açıklandı. Bu kapsamda 9 oyun ücretsiz olarak sunuluyor. 

2 Kasım- RAGE 2: Deluxe Edition

9 Kasım- Centipede: Recharged

10 Kasım- Evan’s Remains

16 Kasım- Behind the Frame: The Finest Scenery ve STAR WARS: Knights of the Old Republic

22 Kasım- The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

23 Kasım- Black Widow: Recharged

30 Kasım- Orten Was the Case, Caverns of Mars: Recharged


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