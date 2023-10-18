AMD CS2'den banlanmasına neden olan özelliği kaldırdı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:50

Güncelleme: 18.10.2023 - 16:50

AMD, oyunculardan gelen yoğun raporlar üzerine Anti-Lag+ özelliğini desteklediği tüm oyunlardan çekti. Özellikle Counter-Strike 2 ve diğer oyunlarda oyuncuların yasaklanmasına (banlanmasına) neden olduğu doğrulandıktan sonra AMD, bu özelliği kullanmamalarını istemişti. AMD, sorunlara bir çözüm sunmak için Anti-Lag+ özelliğini desteklediği oyunlardan tamamen kaldıran en son Adrenalin 23.10.2 sürücülerini yayınladı.

AMD, özellikle Anti-Lag+ kullanımının oyuncuları hile karşıtı yasaklara tabi tuttuğu Counter-Strike 2 oyununda sorunlar yaşandığını doğrulamıştı. Ancak sorun sadece bu oyunla sınırlı değildi; Apex Legends, OverWatch 2 ve Call of Duty Modern Warfare 2 gibi diğer oyunlarda da benzer sorunlar görüldü. AMD, bu sorunları çözmek ve Anti-Lag+ desteğini tekrar etkinleştirmek için oyun geliştiricileri ile çalıştığını belirtti.

Bu olayın ardında, Anti-Lag+ ve NVIDIA'nın Reflex özelliğinin nasıl farklı olduğu da açıklandı. NVIDIA Reflex oyun koduyla entegre edilirken, AMD'nin Anti-Lag+ özelliği, hileler ve hackler gibi oyuncuların hile karşıtı sistemlerini tetikleyebilecek DLL'leri değiştirdiği için Anti-Cheat sistemlerini uyarabiliyordu.