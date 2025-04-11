Amiral gemisi telefonlar için MediaTek Dimensity 9400 Plus tanıtıldı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 22:43

Güncelleme: 11.04.2025 - 22:43

Akıllı telefonlara işlemci üreten yarı iletken şirketlerinden biri olan Tayvan merkezli MediaTek yeni Dimensity 9400 Plus'ı tanıttı. Bu işlemci temelde Dimensity 9400 versiyonuna benzese de bazı farklar bulunuyor.

AMİRAL GEMİSİ TELEFONLAR İÇİN YENİ DIMENSITY 9400 PLUS

Bu işlemci Bluetooth ile 15 kilometre bağlantı desteği sağlıyor. Cortex-X925'in hızı 100 MHz artırılmasının yanı sıra Speculative Decoding Plus (SpD+) desteği eklenen Dimensity 9400 Plus'ın yapay zeka işlem gücü de yüzde 20 artırılmış.

İşlemcinin aynı zamanda DeepSeek R1 Distill LLM’e de destek verdiği vurgulanıyor.

Dimensity 9400 Plus, uzun ömürlü, daha küçük bataryalar ile daha hafif telefonlar üretilmesini de kolaylaştırıyor.