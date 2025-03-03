M4 işlemcili MacBook Air tanıtılacak

Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:35

Güncelleme: 03.03.2025 - 09:35

Apple kısa bir süre önce iPhone 16e'yi tanıttı. Sırada ise M4 işlemcili yeni nesil MacBook Air var. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre yeni MacBook Air modellerini bu hafta içinde duyurmayı planlıyor.

Gurman, X'te yaptığı paylaşımda M4 MacBook Air'ın bu hafta içinde tanıtılmasını beklediğini söyledi. Buna göre Apple önümüzdeki birkaç gün içinde Mac ile ilgili bir duyuru hazırlıyor olabilir.

Apple'ın daha önce piyasaya sürdüğü M4 çipiyle donatılmış yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri bekleniyor. Bu çipte 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor.

Apple, tüm MacBook Air modellerinde bulunan minimum RAM'i 8 GB'tan 16 GB'a çıkarmıştı. Maksimum RAM seçeneği 32 GB'a kadar çıkabilir.