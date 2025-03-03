M4 işlemcili MacBook Air tanıtılacak
Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Apple, M4 işlemcili MacBook Air'ı bu hafta tanıtmayı planlıyor.
Apple kısa bir süre önce iPhone 16e'yi tanıttı. Sırada ise M4 işlemcili yeni nesil MacBook Air var. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre yeni MacBook Air modellerini bu hafta içinde duyurmayı planlıyor.
Gurman, X'te yaptığı paylaşımda M4 MacBook Air'ın bu hafta içinde tanıtılmasını beklediğini söyledi. Buna göre Apple önümüzdeki birkaç gün içinde Mac ile ilgili bir duyuru hazırlıyor olabilir.
Apple'ın daha önce piyasaya sürdüğü M4 çipiyle donatılmış yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri bekleniyor. Bu çipte 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor.
Apple, tüm MacBook Air modellerinde bulunan minimum RAM'i 8 GB'tan 16 GB'a çıkarmıştı. Maksimum RAM seçeneği 32 GB'a kadar çıkabilir.
Etiketler: #Apple M4 MacBook Air
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon