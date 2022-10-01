Android 12 güncellemesi Samsung'dan bir modele daha geliyor
Samsung güncellemeleri cihazlarına yavaş yavaş getirmeye devam ediyor. Şimdi ise yeni bir cihaza daha Android 12 tabanlı One UI 4.1 geldi.
Samsung akıllı telefon pazarının önemli aktörlerinden biri. Özellikle Android cihazlar tarafında milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan Samsung, Android 12 tabanlı One UI 4.1 sürümünü Galaxy Tab A8 için getirdi. Tab A8 geçen yıl tanıtılmış uygun fiyatlı cihazlardan biriydi.
GALAXY TAB A8 DE GÜNCELLEMEYİ ALDI
Güncelleme desteği konusunda çok eleştirilen Android tarafı güncellemeleri de yavaş yavaş vermeye başladı. Apple, iOS güncellemelerini neredeyse 6 yıl boyunca iPhone'lara vermeye devam ediyor. Ancak pek çok Android cihaz üreticisi şirket 1-2 yıl içinde güncelleme desteklerini kesiyor.
Samsung ise geçen yıl tanıttığı uygun fiyatlı Galaxy Tab A8 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 sürümünü yayımladı. Sürüm, X205XXU1BVI6 numarasına sahip ve Eylül 2022 güvenlik yamasını da cihaza getiriyor.
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