Android 14 betasında görüldü; Telefonu web kamera gibi kullanmak

Yayınlanma: 24.09.2023 - 00:27

Güncelleme: 24.09.2023 - 00:27

Google, yazılım güncellemelerini genellikle yeni telefon lansmanlarına göre planlıyor. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro telefonların lansman tarihine az bir süre kala Google, bu hafta 'QPR1' isimli Android 14 Beta sürümünü yayınladı. Meraklı kullanıcılar bu sürümü indirip kontrol etme fırsatı buldular.

ANDROID 14 BETA SÜRÜMÜNDE KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Webtekno'nun aktardığı haberde beta sürümünü indiren kullanıcılar yeni bir özellik fark ettiler. Bu özellik sayesinde Android 14 çalıştıran telefonlar, bir web kamerası olarak kullanılabilecek.

Android 14'ün beta sürümünde dikkat çeken bu yenilik, özellikle video görüşmeleri için yüksek bir görüntü kalitesi sağlıyor.

Android 14 QPR1 Beta 1'in gelişiyle birlikte bazı Pixel telefonlar ve nihayetinde diğer Android cihazlar, artık PC, Mac veya Chromebook için web kamerası olarak kullanılabilecek. Uzun zamandır beklenen bu özellik, yüksek kaliteli görüntülü aramaları kolay ve uygun maliyetli hale getirmeyi hedefliyor.

Bu yılın başlarında, Google'ın güçlü bir Android cihazını web kamerası olarak kullanabilmemize olana sağlayan bir özellik hakkında çalıştığı öğrenilmişti. Android 14 QPR1 Beta 1 sürümü ile bu özellik açığa kavuştu. Kullanıcılar, telefonlarını bir web kamerası olarak kullanabilmek için bir USB-C kablosuna ihtiyaç duyacaklar. Bu da birçok Android 14'e sahip olan cihazı bu şekilde kullanabileceğimizi gösteriyor.

Telefonu bir web kamerası olarak kullanmamızı sağlayan özellik, daha önce Apple kullanıcılarına sunulmuştu.

Geçtiğimiz sene Apple'ın yayınladığı güncelleme sayesinde iPhone'lar, Mac cihazlar için adeta bir web kamerası olarak kullanılabiliyor. Apple'ın 'Süreklilik Kamerası' olarak adlandırdığı bu özellik sayesinde, iPhone'lar Mac cihazlara kablosuz bir şekilde bağlanıp görüntülü aramalar ve canlı yayınlar için kullanılabiliyor.

9to5Google'ın haberine göre bu özellik, Google'ın en son Pixel modellerinde erişime açık. USB-C kablosu telefon ve bilgisayara bağlandığında, telefonun ön ve arka kameraları web kamerası olarak kullanılabiliyor. Cihazlar bağlandığında bildirim merkezinde bir simge görünüyor, bu simgeye dokunduktan sonra kameralar kullanıma hazır hale geliyor.