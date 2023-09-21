iPhone ve Mac'lerde de var; Android 14'te göründü

Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:04

Güncelleme: 21.09.2023 - 16:04

Bazı Android kullanıcıları için sunulan Android 14 QPR1-Quarterly Platform Release sürümünde yer alan 'pil döngüsü' detayı dikkat çekti. Google Pixel cihazlar için gelen üç aylık sürümlerden en sonuncusunda fark edilen pil döngüsü, telefonda yer alan pilin kaç defa şarj döngüsü tamamladığını ortaya çıkartıyor.

APPLE TARAFINA iPHONE 15 İLE GELİYOR

Pil döngüsünü ayarlar bölümünde telefon hakkında kısmının içinde yer alan pil bilgisi içine yerleştiren son sürümde tasarımsal olarak farklılıklar da sunuluyor.

Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a ve Pixel Tablet gibi cihazların tamamına Android 14 QPR1 sürümü yakında gelecek.

Türkiye'de aktif olarak satılmayan ancak dünyada oldukça popüler olan Google imzalı Pixel cihazlarda yer alan bu özellik hatırlarsanız iPhone 15 ailesinde de pil ayarları bölümünden bakılabilecek.