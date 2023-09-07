Android geliştiricilerini iOS'a geçirecek hesap! 7 kat değerli

Yayınlanma: 07.09.2023 - 00:54

Güncelleme: 07.09.2023 - 00:56

iOS geliştiricilerinin uygulamalar üzerinden yapılan harcamanın fazla olmasından kaynaklı olarak daha fazla kazandığı biliniyordu. En azından geliştirdikleri uygulamaların App Store tarafında karşılığı olduğu su götürmez bir gerçek. Gerek uygulama mağazası politikaları olsun gerekse iOS'un daha stabil bir deneyim sunması olsun iOS tarafı Android'e kıyasla daha başarılı görülüyor.

7 KATTAN FAZLA DEĞERLİ

Yeni yapılan bir hesaba göreyse iPhone kullanıcıları uygulamalara Android kullanıcılarına kıyasla 7 kattan daha fazla harcama yapıyor. Bu da uygulama geliştircilerin işletim sistemlerinde ne kadar farklı kazançlar sağladığını ortaya çıkartıyor.

Burada bir örnek veriliyor ve iPhone kullanıcıları 10.40 dolar kazandırırken, Android kullanıcıları yalnızca 1.40 dolar kazandırabiliyor. Bu hesaba göre de iPhone kullanıcıları uygulama gelişticileri için Android sahiplerinden 7.4 kat daha değerli.

Asymco'dan Horace Dediu, Apple hakkında detaylı analizleriyle tanınıyor.

Yayımladığı verileri elde etmeden önce güvenliğini teyit ettiğini söyleyen Dediu, uygulama gelişticilerinden en az 10 yıl önce Android kullanıcılarının sayısının iOS kullanıcılarından iki kattan fazla olmasına rağmen App Store gelirlerinin Play Store gelirlerinden iki kat daha fazla olduğunu aktarıyor.

10 yıl sonraki verilerin çok daha fazla olduğuna değinen analist, şu anda tahmini 650 milyon aktif App Store kullanıcısının yanında 2 buçuk milyar Play Store kullanıcısının olduğunu söylüyor.