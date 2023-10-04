Android 14'ün çıkış tarihi bugün olabilir!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:19

Güncelleme: 04.10.2023 - 09:19

Google'ın şubat ayında tanıttığı ve sonrasında hangi özelliklerin geleceği yavaş yavaş ortaya çıktığı Android 14 bir diğer adıyla Android U için yeni bir çıkış tarihi geldi.

ANDROID 14 ÇIKIŞ TARİHİ

Kanada merkezli operatör şirketi Telus'a göre 4 Ekim'de yani bugün çıkması beklenen güncelleme için liste paylaştı.



Google'ın yeni Pixel 8 serisi etkinlikte tanıtılacak ardından da güncelleme dağıtılmaya başlanacak deniyor.

Telus'un paylaştığı ancak daha sonradan kaldırdığı listede Pixel 4a ile başlanıyor ve ondan sonraki modellere bu güncellemenin sunulacağı aktarılıyor.

Android 14 ile kilit ekranı için daha fazla özelliştirme imkanının yanı sıra, emoji tarafında geliştirmeler ve yenilikler, yeni duvar kağıtları, Cihazımı Bul uygulaması, yeni arayüzler, pil tarafında daha detaylı istatistikler gibi yenilikler sunulacak.