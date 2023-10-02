The Elder Scrolls: Castles Android için piyasaya sürüldü

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:58

Güncelleme: 02.10.2023 - 12:01

The Elder Scrolls: Castles, sevilen Fallout Shelter'a benziyor. Simülasyon oyunu, Play Store için sunuldu. Oyunun uygulama mağazasındaki açıklamasında şu ayrıntılar yer alıyor:

"Skyrim ve Fallout Shelter'ın arkasındaki ödüllü geliştirici Bethesda Game Studios'tan kendi kalenizin ve hanedanınızın kontrolünü elinize alacağınız yeni bir mobil oyun."

Bethesda daha önce de Fallout Shelter, The Elder Scrolls: Legends ve The Elder Scrolls: Blades adlı oyunları mobil taraftaki kullanıcılara sunmuştu.

Bu yeni oyunda bir kaleyi ve içindeki hanedanlığı yönetmeniz gerekiyor. Yıllar geçtikçe bu aile büyüyor ve hükümdarlar da değişiyor. Oyunseverler kaleyi şekillendirebiliyor, yeni odalar ekleyebiliyor, dekorasyon yapabiliyor, kahraman yaratabiliyor ve bu kahramanları destansı görevlere yollayabiliyor. Oyun, The Elder Scrolls serisinden alışık olduğumuz ırklara ve canavarlar ev sahipliği yapıyor.