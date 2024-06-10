Android 15 ile gelecek destek ses kalitesini artıracak
Android 15 ile gelmesi beklenen Dinamik Uzamsal Ses desteği, ile cihazlarda çok daha iyi bir ses sunulmuş olacak.
Android 15 ile pek çok yenilik yolda. Bunların yanında ise ses fonksiyonu önemli ölçüde artacak. Dinamik Uzamsal Ses desteği ile aslında 'tam anlamıyla' bir ses deneyimi sunulmuş oluyor. Sanki bir stüdyoda ya da konserdeymişsiniz gibi sesin her türlü unsurunu daha kolay duymayı sağlayan bu teknoloji, Android 15 ile Android telefonlara geliyor.
ANDROID 15 İLE TELEFONLARDAN DAHA İYİ SES DENEYİMİ
Android 13'te daha önce bulunan Bluetooth LE ses ve Uzamsal Ses desteğine ek olarak Dinamik Uzamsal ses ve Blutooth LE Ses kombinasyonu için destek sunulmuyordu.
Akıllı telefonlar ve tabletler yalnızca stereo iki kanallı hoparlörlere sahip olduklarından sinema salonu benzeri bir ses deneyimi sunmaktan yoksunlar. Ancak bu uzamsal sesi kulaklık ve yazılım aracılığıyla cihazlara taşımak mümkün. Uzamsal Ses özelliği, yazılım yoluyla 5.1 kanallı (veya daha yüksek) sesi sunabilir.
Dinamik Uzamsal Ses, başınızı sola veya sağa hareket ettirdiğinizde simüle edilen ses kanallarının konumu başınızla birlikte hareket etmese de yazılım yoluyla 5.1 kanallı sesi size aktaracak. Böylece Android 15 sayesinde sinema salonu benzeri bir ses deneyimi, sunulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
- Dans etkinliğini bastılar
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı