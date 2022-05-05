WhatsApp grupları için tartışma yaratacak yeni özellik

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:56

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup yöneticileri için yeni bir özellik daha test etmeye başladı. WhatsApp gruplarındaki yöneticilerde normal üyelerden farklı olarak kişileri ekleme, çıkarma ve yöneticiliği başka birine devretme özellikleri bulunuyor.

ShiftDelete'in haberine göre; yöneticilerin sahip olduğu özellikler, grupların düzenini sağlamaya yardımcı oluyor. Şirket, şimdi de grup yöneticilerine bir özellik daha vererek yanlış anlaşılmaların ve istenmeyen konuşmaların önüne geçecek.

GRUP YÖNETİCİLERİ, DİĞER ÜYELERİN MESAJLARINI HERKES İÇİN SİLEBİLECEK!

WABetaInfo’nun şu andaki sürümünde ortaya çıkan özellik, WhatsApp grup yöneticilerinin diğer üyelerin mesajları dahil olmak üzere herkes için mesaj silebilecek. Bu özelliğin gelmesiyle birlikte yöneticilerin grup içerisindeki düzeni ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmesi bekleniyor.

Fakat test edilen fonksiyonun bu amaçla değil de keyfi olarak silinecek herhangi bir mesajın grup üyeleri arasında tartışmaya neden olacağı da tahmin ediliyor.

MESAJ İLETME SAYISINI SINIRLAMIŞTI

Anlık haberleşme uygulaması, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için bir mesajı iletme sayısını sınırlandırmıştı. WhatsApp grupları içinde yöneticiler tarafında silinen mesajların farklı bir şekilde belli olması bekleniyor. Şu anda test aşamasında olan fonksiyonun kararlı sürüme ne zaman geleceği işe şimdilik belirsiz durumda.

WhatsApp, durumlara emojiyle hızlı tepki verme ve ek olarak mesaj listesinden kişilerin durumlarını izleme özelliklerini de test etmeye başlamıştı. Firma, kullanıcılarının en iyi deneyimi yaşaması ve rakipleriyle rekabet edebilmesi için sık sık kendini yeniliyor.