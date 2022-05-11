Barış Pehlivan yazdı: 'AKP WhatsApp gruplarında bu konuşuluyor'
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, AKP'lilerin WhatsApp gruplarında konuştuğu bir olayı köşesinden aktardı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde Binali Yıldırım'ın Adana ziyaretinde yaşanılanların WhatsApp gruplarını 'kaynattığını' yazdı.
Üç gün önce Binali Yıldırım ,AKP kurmaylarıyla birlikte Adana'ya gitti. Ziyaret sırasında AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile Adanalı AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu arasında ciddi bir protokol krizi yaşandığını dile getiren Pehlivan, Binali Yıldırım'ın araya girmek zorunda kaldığını ifade etti.
Pehlivan "Zira WhatsApp grupları kaynıyor. AKP il başkanının parti kurmayına olan öfkesini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, hemen ardından sildiği ileri sürülüyor" dedi.
"'AFRA TAFRA YAPMAKLA', 'FOTOĞRAF ÇEKİMİ SIRASINDA ÖNÜNE GEÇMEKLE' SUÇLUYOR"
"Lakin ortadan kaldırılmadan ekran görüntüsünün alındığı AKP’liler arasında konuşuluyor" diyen Pehlivan şöyle devam etti:
"Eğer o ekran görüntüleri doğruysa...
İl Başkanı Ay, Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu’nu 'afra tafra yapmakla', 'fotoğraf çekimi sırasında önüne geçmekle' suçluyor. İddia edilen o mesajlara dair Adana İl Başkanı’nı aradım, basın temsilcisine de not bıraktım. Ancak bu satırlar yazılırken bir dönüş olmadı."
Video Haberler
- Başsavcılıktan 'Ebubekir T.' açıklaması
- ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
- Mayısın ortasında kar sürprizi: Sürücüler yolda kaldı
- Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
- Nadir yetişiyor, koparmanın cezası 110 bin TL
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
- TEM bağlantısı göle döndü: Su borusu patladı
- Denetimde alınan koku durumu ortaya çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- 'İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu'
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti
- Yasakçı vali cemaatçi mi?
- Müzik yasağına ilişkin yeni karar
- 'Emperyal güçlerin Ortadoğu’daki maşası...'
- Dip dalga büyüyecek