Barış Pehlivan yazdı: 'AKP WhatsApp gruplarında bu konuşuluyor'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:27

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde Binali Yıldırım'ın Adana ziyaretinde yaşanılanların WhatsApp gruplarını 'kaynattığını' yazdı.

Üç gün önce Binali Yıldırım ,AKP kurmaylarıyla birlikte Adana'ya gitti. Ziyaret sırasında AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile Adanalı AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu arasında ciddi bir protokol krizi yaşandığını dile getiren Pehlivan, Binali Yıldırım'ın araya girmek zorunda kaldığını ifade etti.

Pehlivan "Zira WhatsApp grupları kaynıyor. AKP il başkanının parti kurmayına olan öfkesini sosyal medya hesaplarından paylaşıp, hemen ardından sildiği ileri sürülüyor" dedi.

"'AFRA TAFRA YAPMAKLA', 'FOTOĞRAF ÇEKİMİ SIRASINDA ÖNÜNE GEÇMEKLE' SUÇLUYOR"

"Lakin ortadan kaldırılmadan ekran görüntüsünün alındığı AKP’liler arasında konuşuluyor" diyen Pehlivan şöyle devam etti:

"Eğer o ekran görüntüleri doğruysa...

İl Başkanı Ay, Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu’nu 'afra tafra yapmakla', 'fotoğraf çekimi sırasında önüne geçmekle' suçluyor. İddia edilen o mesajlara dair Adana İl Başkanı’nı aradım, basın temsilcisine de not bıraktım. Ancak bu satırlar yazılırken bir dönüş olmadı."