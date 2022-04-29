WhatsApp'ta erişim sorunu!

29 Nisan 2022 Cuma, 07:56

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp ve WhatsApp Web uygulamasında 28 Nisan 2022 Perşembe günü erişim sorunu yaşandı.

İLETİM SORUNU YAŞANDI

Birçok kullanıcının gönderdiği mesajlarda iletim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar ise uygulamayı açtığında ‘bağlanıyor’ hatasıyla karşılaştı.

Yaşanan bu sorun üzerine WhatsApp çöktü mü? sorusu Twitter’da kısa sürede gündem oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, “Şu anda WhatsApp kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. İşlerin tekrar sorunsuz yürümesi için bunun farkındayız ve çalışıyoruz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz ve bu arada sabrınız için teşekkür ederiz” denildi.

YARIM SAAT SONRA YENİ AÇIKLAMA

Yapılan bu açıklamada yarım saat sonra ise yeni bir paylaşımda bulunuldu ve “Ve geri döndük. Mutlu sohbetler!” denildi.