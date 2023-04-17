Android kullanıcıları büyük tehlikede!
Antivirüs şirketi McAfee, Google Play Store’da bulunan 60 uygulamada kötü amaçlı yazılım tespit etti. Bu uygulamaların 100 milyondan fazla Android kullanıcısı tarafından indirildiği öğrenildi.
ABD’li teknoloji devi Google’ın sahip olduğu Android işletim sisteminde bulunan, mağaza uygulaması PlayStore’da kötü amaçlı yazılımlar tespit edildi.
Donanım Haber’in haberine göre uygulamaların içlerine yerleştirilmiş olan yazılımlar büyük tehlike barındırıyor. McAfee isimli antivirüs şirketi tarafından tespit edilen bilgilere göre 60 uygulamada kötü amaçlı yazılım bulunuyor. Bu uygulamaların indirilme oranları 100 milyonu geçmiş durumda. Yani 100 milyondan fazla Android kullanıcısı büyük tehlikede.
Kullanıcıların GPS konumlarını, WiFi ve Bluetooth bağlantı geçmişlerini hakkında veri toplayan kötü amaçlı yazılım, GOM Player, Live Score, GOM Audio, Brick Breaker, Money Manager Expense & Budget gibi popüler uygulamalarda bulunuyor.
McAfee tarafından açıklanan bilgilere göre kullanıcılar Android 11 ve üstü bir iletim sistemine sahip olması halinde bu açıktan etkilenmiyor.
Ayrıca Google da konu ile ilgili açıklama yaptı. "Geliştiriciler ile iletişime geçildiği ve sorunların düzeltildiği" belirtilen açıklamada, sorunu düzeltmeyen geliştiricilerin uygulamalarının da kaldırıldığı kaydedildi.
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