Android kullanıcıları büyük tehlikede!

Donanım Haber ’in haberine göre uygulamaların içlerine yerleştirilmiş olan yazılımlar büyük tehlike barındırıyor. McAfee isimli antivirüs şirketi tarafından tespit edilen bilgilere göre 60 uygulamada kötü amaçlı yazılım bulunuyor. Bu uygulamaların indirilme oranları 100 milyonu geçmiş durumda. Yani 100 milyondan fazla Android kullanıcısı büyük tehlikede.

McAfee tarafından açıklanan bilgilere göre kullanıcılar Android 11 ve üstü bir iletim sistemine sahip olması halinde bu açıktan etkilenmiyor.

Ayrıca Google da konu ile ilgili açıklama yaptı. "Geliştiriciler ile iletişime geçildiği ve sorunların düzeltildiği" belirtilen açıklamada, sorunu düzeltmeyen geliştiricilerin uygulamalarının da kaldırıldığı kaydedildi.