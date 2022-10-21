Android kullanıcıları için silinmesi gereken 16 uygulama

21 Ekim 2022 Cuma, 11:29

Daha önce defalarca kez yayımlanan 'silinmesi gereken uygulamalar' bir türlü bitmiyor aksine yenileri türüyor ve kullanıcıları aldatmaya devam ediyor. Yeni tespit edilen ve silinmesi gereken uygulamalar ise indirildiğinde cihazları reklamlara boğuyor. Haliyle cihazlar kullanılmaz bir hale geliyor.

ANDROID KULLANICILARININ HEMEN SİLMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

Kullanıcıları mağdur eden uygulamaların bazıları şifreleri çalıyorken, bazıları banka bilgilerine ulaşıyor bazılarıysa direkt yukarıda söylediğimiz gibi reklamlar aracılığı ile kullanıcıyı canından bezdiriyor.

Toplamda 20 milyonun üzerinde indirilen 16 uygulama, Google Play Store'dan silinmiş olsalar bile yine de telefonlarına öncesinde indirenlerde mevcut. Haliyle aşağıdaki uygulamalardan biri bile varsa hemen silmenizi öneriyoruz:

-High

-Speed Camera

-Smart Task Manager

-Flashlight+

-Calender Notepad(Kore uygulaması)

-K-Dictionary

-BusanBus

-Flashlight+

-Quick Note

-Currency Converter

-Joycode

-EzDica

-Instagram Profile Downloader

-Ez Notes

-Flashlight(Kore uygulaması)

-A Calculator(Kore uygulaması)

-Flashlight+