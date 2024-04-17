Android ve iOS için yeni perde: 2024'te çok fazla büyüyecek

Yeni yapılan bir araştırma tahminine göre Android'in büyüme hızı iOS'u ikiye katlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:03
Android ve iOS için yeni perde: 2024'te çok fazla büyüyecek
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Yıllardır Android ve iOS işletim sistemleri arasında büyük bir rekabet var. Bu rekabet sunulan özelliklerden farklı cihazların performanslarına kadar değişirken, International Data Corporation tarafından yeni hazırlanan bir rapora göre 2024 yılında Android, iOS'u geçmeyi başaracak.

ANDROID, iOS'U İKİYE KATLAYACAK

IDC'nin yöneticisi Nabilla Pobal, Android'in büyüme hızı konusunda iOS'u ikiye katlayacağını söylüyor.

2024 yılının ilk çeyreğindeki akıllı telefon satışlarına ait veriler geçenlerde yayınlanmıştı. Bu kapsamda Samsung, sevkiyat tarafında Apple'ı geçmişti. Bu durumun Android'in yükselişi olarak okunması ise yanlış değil. Zira IDC'ye göre Android 2024 yılında iOS'u geçecek.

Android'in 2024 yılında hızla büyüyeceğini kaydeden Pobal, CNN'e yaptığı açıklamalarda, Android'in son birkaç yılda düşüş yaşasa da özellikle 2024 yılında topalarlandığını söyledi. Android'in büyüme hızının bu kadar artması ise yapay zeka özelliklerinin işletim sistemiyle telefonlara gelmesine bağlanıyor. 

2024 yılı için yapılan bu tahminler özellikle eylül ayında yeni iPhone serisinin tanıtılmasıyla değişebilir.


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