Z Kuşağı Apple'ı Android'den neden daha fazla tercih ediyor?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 07:45

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 07:45

Apple ve Android arasındaki rekabet, Z kuşağında da mevcut. Financial Times’ın yayınladığı yeni bir rapor, gençlerin Apple’ı ciddi oranda daha fazla tercih ettiğini ve bu durumun sosyal bir baskı oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Rapora göre, 1996 sonrası doğanların oluşturduğu Z kuşağı ABD’deki tüm iPhone sahiplerinin yüzde 34’ünü oluşturuyor. Samsung için ise bu oranın yüzde 10 olduğu, daha eskiden doğanlar için ise Android telefonlar ve iPhone’lar arasında daha eşit bir ayrım olduğu aktarılıyor.

APPLE ÜRÜN SAHİBİ OLMAMAKTAN DOLAYI ENDİŞE DUYUYORLAR

Webtekno'nun Financial Times'tan aktardığı haberde genç kullanıcıların Apple sahibi olmamaktan dolayı endişe duyduğunu belirtildi. Oluşan bu sosyal baskı da gençleri Apple ürünlerini ve hizmetlerini almaya iterken şirketin pazar payının birden çok ürün kategorisinde yükselmesini sağlıyor. Yani gençlerde Apple’a olan geçiş, yalnızca telefonlarda değil, diğer ürünlerde de mevcut. Rapor, bu kişilerin AirPods, Apple Watch ve Mac gibi cihazları daha çok alacağını söylüyor.

Canalys’in yaptığı bir araştırmaya göre Apple, dünya çapında satılan her 100 iPhone için 26 iPad, 17 Apple Watch ve 35 AirPods satıyor. Samsung ise aynı miktar için 11’den az tablet, 6 akıllı saat ve 6 kulaklık satıyor. Benzer oranlar diğer Android telefonlarda da mevcut. Bu durum da Apple’ın, Android’lerin genelinden daha pahalı olmasına rağmen gençler tarafından daha fazla tercih edildiğini bir kez daha gösteriyor.

Buna ek olarak Financial Times’a konuşan araştırmacılar, Z kuşağından müşterilerin akıllı telefonlarda günlük 6 saat geçirmesiyle çevrim içi ortamlarda en çok vakit geçiren kesim olduğunu aktardı. Sonuç olarak da Apple’ın ekosisteminin karar alma süreçlerini etkilediği görüldü.

Canalys araştırması, Android’in daha büyük bir pazar payının olduğu Avrupa’da da benzer eğilimlerin gördüğünü gösteriyor. Buna göre Batı Avrupa’daki 25 yaş altındaki Apple kullanıcılarının yüzde83, iPhone kullanmaya devam etmek istiyor.

Z kuşağı yaşlandıkça ve yeni nesiller geldikçe bu trendin muhtemelen büyüyeceğini ve Apple’ın daha da yaygınlaşacağını tahmin etmek zor değil. Bu gerçekleşirse, rakip şirketlerin yeni müşteriler kazanması oldukça zorlaşabilir.