App Store'da yılın en iyi oyun ve uygulamaları belli oldu

Apple her yıl uygulama mağazasında farklı kategorilerde yer alan uygulamaları ödüllendiriyor. 2025 Apple Tasarım Ödülleri kazananları da bu kapsamda belli oldu. WWDC 2025 öncesinde açıklanan listeye göre oyun tarafında en iyi Balatro oldu. Bildiğiniz üzere Balatro Yılın Oyunu ödülünü de almıştı.

APP STORE'DA EN İYİ UYGULAMALAR

Açıklandığı kadarıyla hem iPhone'da hem de iPad'de yer alan CapWords en iyi uygulama oldu. Çin merkezli bir dil öğrenme uygulaması olan CapWords, bir şeyin nesnenin fotoğrafını çekerek hangi dili öğreniyorsanız, sözcüğü öğrenmeyi sağlıyor. Uygulamada şu anda Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak Çince, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca gibi diller yer alıyor.

Kapsayıcılık kategorisinde karşımıza çıkan Speechify, herhangi bir yazılı metni sese dönüştürüyor. Yüzlerce sesi 50'den fazla kullanılabilir dil ile sese dönüştüren uygulama, farklı erişilebilirlik özelliklerini de sunuyor.





Kapsayıcılık altında yer alan oyunlar arasında ise kazanan Art of Fauna oluyor. Temelde bulmaca oyunu olan Art of Fauna, özel çizimlerle bezenmiş 18'inci ve 19'uncu yüzyıl bilim metinlerinden ilham alıyor.

İnovasyon tarafında kazanan ise Play adlı uygulama oluyor. Play, herkes için tasarım ve geliştirmeyi kolaylaştıran ulaşılabilir prototipleme yetenekleri sunuyor. Play, tasarımcıların yerel SwiftUI çerçevelerini kullanarak etkileşimli prototipler oluşturmasına yardımcı oluyor.

Diğer kazananlar ise şu şekilde, PBJ-The Musical, Taobao, DREDGE, Watch Duty: Wildfire Maps, Neva, Feather: Draw in 3D, Infinity Nikki.