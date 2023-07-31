Apple'ın uygun fiyatlı saatini bekleyenleri üzecek haber

Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:26

Güncelleme: 31.07.2023 - 11:26

Türkiye'de Apple ürünlerine zam üzerine zam gelirken yolda olan uygun fiyatlı yeni SE serisi akıllı saatler için bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye göre Apple yeni akıllı saat serisini bu yıl tanıtmayı hedeflemiyor.

Apple'ın yeni iPhone'larını ve birçok yeniliği tanıtacağı etkinliği önümüzdeki eylül ayında gerçekleştirecek. Burada tanıtılması beklenen Apple Watch SE'nin yeni modelinin gelecek yıl tanıtılacağı söyleniyor.

Şirketin üçüncü nesil saat modeli olması beklenen Apple Watch SE 2023, gazeteci Mark Gurman'a göre gelecek yılın eylül ayında tanıtılacak.