Apple, 13,6 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), Apple’ın 1,2 milyar ruble (yaklaşık 13,6 milyon dolar) para cezası ödediğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:05
Apple, 13,6 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı
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FAS’tan yapılan yazılı açıklamada, Temmuz 2022’de Apple’ın anti-tekel mevzuatına aykırı davrandığının tespit edildiği belirtildi.Apple’ın, iOS uygulama geliştiricilerinin müşterilerine yönelik kısıtlamalar getirdiğine işaret edilen açıklamada, App Store dışındaki satın alma işlemleri için ödeme yapma olasılığı konusunda bilgilendirmelerin yasaklandığına işaret edildi.

APPLE GEÇEN YIL DA CEZA ÖDEMİŞTİ

Açıklamada, anti-tekel yasasını ihlal etmesi nedeniyle Apple’a 1,2 milyar ruble para cezası verildiği, şirketin 19 Ocak’ta söz konusu cezayı ödediği ifade edildi.

Apple, geçen yıl da ülkede 906 milyon ruble para cezası ödemişti.


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