Apple, 13,6 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı
Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), Apple’ın 1,2 milyar ruble (yaklaşık 13,6 milyon dolar) para cezası ödediğini bildirdi.
FAS’tan yapılan yazılı açıklamada, Temmuz 2022’de Apple’ın anti-tekel mevzuatına aykırı davrandığının tespit edildiği belirtildi.Apple’ın, iOS uygulama geliştiricilerinin müşterilerine yönelik kısıtlamalar getirdiğine işaret edilen açıklamada, App Store dışındaki satın alma işlemleri için ödeme yapma olasılığı konusunda bilgilendirmelerin yasaklandığına işaret edildi.
APPLE GEÇEN YIL DA CEZA ÖDEMİŞTİ
Açıklamada, anti-tekel yasasını ihlal etmesi nedeniyle Apple’a 1,2 milyar ruble para cezası verildiği, şirketin 19 Ocak’ta söz konusu cezayı ödediği ifade edildi.
Apple, geçen yıl da ülkede 906 milyon ruble para cezası ödemişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- 'Sömestr tatili uzatıldı' iddiasına yanıt geldi
- İYİ Parti'den iktidara 'Gaye Erkan' çağrısı