Apple, 20. yılına özel tamamen ekrandan oluşan bir iPhone tanıtabilir

Apple'ın 2027 yılında tanıtması beklenen iPhone modelinin 20. yıla özel olarak tamamen ekrandan oluşan bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Apple, 20. yılına özel tamamen ekrandan oluşan bir iPhone tanıtabilir
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 23:48

Apple'ın 20. yılına özel olarak yepyeni bir iPhone tanıtması bekleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın söylediğine göre Apple, 2027'deki iPhone'un çentiksiz ve çerçevesiz bir versiyonunu tanıtacak.

Model hakkında çok fazla ayrıntı bulunmuyor ancak tahminlere göre daha fazla ekrana yer verileceği bu sebeple bambaşka bir tasarımla karşımıza çıkabileceği söyleniyor.

Apple, ön kamerayı ve Face ID'yi ekranın altına taşımayı planladığı için 2027 yılında çıkması beklenen iPhone'un da bu şekilde karşımıza çıkması olası. 


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