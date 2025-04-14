Katlanabilir ekranlı iPhone'da eleştirilen şeyler yer almayacak

Yayınlanma: 14.04.2025 - 20:38

Güncelleme: 14.04.2025 - 20:38

Apple'ın uzun bir süredir katlanabilir ekranlı iPhone üzerinde çalıştığı söyleniyor. Farklı patentler ile de bu iddiaların gerçek olabileceği konuşulmaya başlanmıştı. Yeni iddialar, telefonun farklı tasarımını ortaya çıkartıyor.

KATLANABİLİR EKRANLI iPHONE NASIL OLACAK?

Söylenene göre katlanabilir iPhone'da standart modellerde bulunan ve çok eleştirilen çentik tasarımına sahip olmayacak. Bunun yanı sıra yeni getirilen Dynamic Island, yani Dinamik Ada tasarımı da yer almayacak ve cihazda ekran altında konumlandırılacak bir Face ID bulunacak.

iPhone Fold olarak adlandırılacağı konuşulan yeni telefonun Samsung katlanabilir telefon serisi gibi bir yapıda olacağı söyleniyor.

Telefonun dış ekranı 5.49 inç boyutlarında olacakken, telefonun ön kısmında delikli bir kamera yer alacak. Yüz tanıma sisteminde yaşanan sorunların da bu modelde çözülmesi bekleniyor.

Telefonun 2026 yılında karşımıza çıkacağı söylense de daha önce TrendForce analistleri katlanabilir ekranlı iPhone'u en yakın 2027 yılında görebileceğimizi söylemişti.