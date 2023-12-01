Apple, 5G modem çalışmalarını rafa kaldırdı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 08:57

Güncelleme: 01.12.2023 - 08:57

Apple kendi işlemcilerini gelişterme konusunda önem vermeye başlamıştı. Bu bağlamda Mac tarafında Intel yerine kendi işlemcilerini geliştirip kullanmaya başlayan Apple, iPhone tarafında da 5G modemlerini üretmeye girişmişti. Ancak son raporlara göre Apple, 5G modem çalışmalarını yeniden yapılandırmak istiyor. Bu bağlamda da önemli bir erteleme gelmiş görünüyor.

APPLE, QUALCOMM İLE 2026 YILI SONUNA KADAR ÇALIŞACAK

Apple'ın bu çalışmalara tekrar ne zaman başlayacağına yönelik bir tarih olmasa da en son ortaya çıktığı kadarıyla Qualcomm ile 5G modem anlaşmasını 2026 yılının sonuna kadar uzatmıştı. Yani Apple en azından 2027 yılına kadar konu hakkında önemli bir adım atmayabilir.

Söylentilere göre bu ertelemenin sebebi ise Apple'ın 5G modem konusunda, Qualcomm'dan 3 yıl geride olması.