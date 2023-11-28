Apple'ın en çok satan iPhone modeli belli oldu!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:53

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:53

Apple'ın en son tanıttığı iPhone 15 serisi yeni bir başarıya imza attı. Telefon modelleri çıktıkları günden bu yana bazı hatalarla gündeme gelseler de Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları yanı kısaca DSCC, tarafından yayınlanan bir raporda iPhone 15 Pro, kendinden önceki modellerin pro versiyonlarına göre en çok satan iPhone oldu.

ÖNCEKİ İKİ MODELE GÖRE DAHA ÇOK SATTI

Haziran ve Ekim dönemine bakıldığında iPhone 15 Pro, yüzde 64 oranında bir paya sahip. iPhone 13 Pro ve iPhone 14 Pro modelleri ise yüzde 54 civarında bir paya sahip olarak karşımıza çıkıyor.





Son veriler, her ne kadar iPhone 15'lerde yeni iOS 17 ile bazı sorunlar yaşansa da, popülerliğinin arttığını gösteriyor.