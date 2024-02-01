Apple, 5G modem için yeni bir anlaşma yaptı
Apple'ın 5G modemleri için çalışma yaptığı biliniyor. Bu bağlamda Qualcomm ile bir anlaşma daha imzalandı.
Apple kendi 5G modemlerini yapmak için çalışmalarını sürdürüyor ancak halen karşımıza bir iPhone'da çıkacak düzeyde bir ürün yok.
APPLE 2027 YILINA KADAR KENDİ 5G MODEMİNİ KULLANMAYACAK
Bu yüzden Apple çalışmalarını sürdürürken, Qualcomm ile 2027 yılının mart ayına kadar sürecek bir anlaşma daha yapıldı.
Apple'ın geliştirdiği 5G modeminin tahmini olarak 2026 yılında hazır olması bekleniyor ancak şirket işini şansa bırakmak istemiyor ve 2027 yılına kadar kendi modemini kullanmayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
- Demirtaş'ın 7 yıl önceki tahminleri tuttu!
- Manchester United'dan Altay Bayındır'a kötü haber!
- İmamoğlu'ndan sert yanıt!
- FETÖ'ye övgüler dizmişti, kendini böyle savundu
- Can Atalay Meclis'e dönebilir mi?
- 'Bedeli ve sonuçları çok ağır olur'
- Uyudukları sırada ev çöktü!
- 'Filozof Ramazan' öldürüldü
- Fed faiz kararını açıkladı!