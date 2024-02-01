Apple, 5G modem için yeni bir anlaşma yaptı

Apple'ın 5G modemleri için çalışma yaptığı biliniyor. Bu bağlamda Qualcomm ile bir anlaşma daha imzalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 13:32
Apple, 5G modem için yeni bir anlaşma yaptı
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Apple kendi 5G modemlerini yapmak için çalışmalarını sürdürüyor ancak halen karşımıza bir iPhone'da çıkacak düzeyde bir ürün yok.

APPLE 2027 YILINA KADAR KENDİ 5G MODEMİNİ KULLANMAYACAK

Bu yüzden Apple çalışmalarını sürdürürken, Qualcomm ile 2027 yılının mart ayına kadar sürecek bir anlaşma daha yapıldı.

Apple'ın geliştirdiği 5G modeminin tahmini olarak 2026 yılında hazır olması bekleniyor ancak şirket işini şansa bırakmak istemiyor ve 2027 yılına kadar kendi modemini kullanmayacak.



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