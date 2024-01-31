Apple'a yeni düzenlemesinden dolayı tepki büyüyor

Apple, App Store dışından uygulama indirilmesine olanak tanıyacak ancak bu düzenleme pek çok şirketin tepkisine neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:45
Apple'a yeni düzenlemesinden dolayı tepki büyüyor
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Apple, App Store tarafındaki politikasıyla onlarca teknoloji şirketi tarafından topa tutulmaya devam ediyor. Apple'ın bu düzenlemesinin uygulama geliştiriciye büyük yük olduğu söyleniyor bunun yanında tekelcilik ile de suçlanıyor. Öte yandan Microsoft, Epic Games ve Spotify ardından Apple'ı eleştiren şirketler arasına katıldı.

Microsoft'tan Xbox Başkanı Sarah Bond'a göre Apple'ın bu yeni politikası 'yanlış yöne atılmış bir adım'.

 

Kısa bir süre önce Apple, AB'nin dijital yasasına uymak adına üçüncü parti ödeme yöntemlerini güncelledi. Haliyle burada yapılan düzenleme her ne kadar AB uyumlu olsa da uygulama geliştiricilerinin üzerine ekstra yük bindiriyor. 

Microsoft, mobil taraf için Xbox mağazası üzerinde çalışıyor. Bu yeni düzenleme sebebiyle Microsoft'un Xbox mazağası ne olacak bilinmiyor.

YENİ APP STORE DÜZENLEMESİ NASIL?

Apple, yeni düzenleme ile App Store dışı indirme başına 0,50 euro yıllık ödeme alacağını duyurdu. Eğer üçüncü taraf uygulamaları indirmek için App Store yerine başka bir mağaza tercih edecekseniz Temel Teknoloji Ücreti adı altında 0,50 euro ödemek gerekiyor. Geliştiriciler ise uygulamaları 1 milyon indirmeyi geçtikten sonra yıllık her uygulama yüklemesi için bu ücreti ödeyecek. Yani 0,50 euro. Ancak bunun yanı sıra Apple, üçüncü taraf ödeme yöntemi kullananlardan yüzde 17 komisyon almaya devam edecek.


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