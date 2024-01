Apple'a yeni düzenlemesinden dolayı tepki büyüyor

Apple, App Store tarafındaki politikasıyla onlarca teknoloji şirketi tarafından topa tutulmaya devam ediyor. Apple'ın bu düzenlemesinin uygulama geliştiriciye büyük yük olduğu söyleniyor bunun yanında tekelcilik ile de suçlanıyor. Öte yandan Microsoft, Epic Games ve Spotify ardından Apple'ı eleştiren şirketler arasına katıldı.

Microsoft'tan Xbox Başkanı Sarah Bond'a göre Apple'ın bu yeni politikası 'yanlış yöne atılmış bir adım'.

We believe constructive conversations drive change and progress towards open platforms and greater competition. Apple's new policy is a step in the wrong direction. We hope they listen to feedback on their proposed plan and work towards a more inclusive future for all. https://t.co/mDRI5KPJf6