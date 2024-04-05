Apple 614 çalışanının işine son verecek

Teknoloji ve oyun şirketlerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Buna göre Apple, 600'den fazla çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 15:32
Apple 614 çalışanının işine son verecek
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Apple'ın çok heyecan yaratan otomobil projesi, apar topar iptal edilmişti. Projenin neden iptal edildiğine dair bazı tahmini gerekçeler olsa da temelde Apple'ın istediği gibi ilerleyememesi vardı. Bunun akabinde ise yeni ortaya çıktığı kadarıyla Apple 600'den fazla kişiyi işten çıkarttı.

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Apple'ın bu işten çıkarma hamlesi pandemi döneminden beri ilk önemli işten çıkarma olarak kayıtlara geçti. 

Şirket eyalet yasalarına göre toplu işten çıkarma yapacağı için 60 gün öncesinden bunu, işten çıkartacağı kişilere bildirdi. Mart ayının son günlerinde bildirilen bu işten çıkarma 27 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Apple'ın 614 çalışanı sekiz farklı tesiste farklı departmanlarda çalışıyordu.

Apple Car projesinde ise toplamda 2 bin kişi çalışıyordu ve proje iptal edildikten sonra burada çalışan kişiler farklı departmanlara kaydırılmıştı. İptal edildikten kısa bir süre geçmişti ki 614 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi. Tim Cook daha önce yaptığı bir açıklamada Apple'ın büyük çaplı işten çıkarma yapmayı planlamadığı ancak son çare olarak böyle bir yola gidebileceklerini söylemişti. 


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