Apple'a göre Android cihazlar 'izleme cihazı'

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:05

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:05

Apple'ın cihazlarında sunduğu gizlilik, özellikle Android cihazlarda sunulmadığı için bir tartışma konusuna dönüşüyor. iOS işletim sistemine sahip cihazlarda uygulamaların kullanıcıyı izleyip izlemediği bile bildiriliyor. Ancak Android tarafında izleme izinlerini kapatmanıza rağmen arkada veri akışı sürebiliyor.

APPLE DİĞER ŞİRKETLERİ GÜVENİLİR BULMUYOR

Öte yandan bu tartışmayı alevlendirecek bir gelişme yaşandı.

Google'ın rekabeti bitirdiği ya da önünü kapattığı gerekçesiyle yargılandığı antitröst davasında Apple'ın Android için devasa bir izleme cihazı olduğunu beyan ettiği bir sunum ortaya çıktı.

Apple'ın şirket içi sunumunda ortaya çıkan bu ibare aslında Facebook, Google, Amazon ve Microsoft gibi şirketlere kıyasla Apple'ın gizliliği daha iyi ele aldığına değinmek için eklenmiş.

Apple'ın 'veri izleme' politikalarına kayısla Android işletim sistemine sahip cihazlarda verilerin korunması ya da izlenmemek çok daha zor. Bu sebeple eleştiri okları özellikle 'izlenme' konusuna gelince Andorid cihazların üzerine yoğunlaşıyor.