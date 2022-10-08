Apple Watch'u su altında sorunsuz kullanmak mümkün

08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:27

Farklı spor aktivitelerini takip etmek için kullanılan akıllı saatler genellikle suya karşı dayanıklı olsa da su altında performans kaybı yaşıyor ya da belirli bir süreye kadar suya dayanabiliyor. Apple Watch tarafında da uzun bir süredir suya dayanıklı saatler üretiliyor. Bir yüzücü ise akıllı saati su altında kullanmaya karar verdi ve bir teste tabii tuttu.

Apple Watch modellerinin tamamı su altında dokunmatik özelliğini kaybediyor. Öte yandan WatchOS 8 ile kullanıcılara sunulan AssistiveTouch özelliği su altında kullanım sağlıyor. Bu özelliği aktif eden Rafael Zeier, Apple Watch Ultra ile su altında rahatlıkla saati kullandığını aktardı.

AKILLI SAATİ SU ALTINDA SORUNSUZ KULLANABİLİYORSUNUZ

Yüzme antremanları için Apple Watch Ultra'yı kullanan Zeier, aksiyon düğmesi ile gerçekleştirilen eylemlerin kısıtlı olduğunu ancak AssistiveTouch özelliğini açtığında en azından kısıtlı da olsa saatini kullanabildiğini aktardı.

Apple Watch'lar ilk modelden itibaren suya karşı dayanıklı olsa da en son tanıtılan Apple Watch Ultra modeli en üst düzey kullanımı sunuyor. Zira cihaz en zorlu şartlara karşı geliştirilmiş durumda. Apple Watch'larda bulunan bir diğer yerleşik hareket sensörü de gelen aramaları yanıtlamaya, ekranda gezinmeye ya da menüleri açmayı sağlıyor.