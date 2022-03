Apple'a kötü haber: iPhone SE 2022, beklenenden düşük talep görüyor

Rusya ve Ukrayna çatışması etkisini göstermeyi sürdürüyor. Birinci ayını dolduran savaşın etkisi bu sefer Apple’ı vurdu. Yükselen enflasyonla birlikte tüketici talebinde de düşüş oluyor. Yeni piyasaya sürülen iPhone SE 2022, beklenenden daha düşük talep gördü.

Shift Delete'in haberine göre; Apple analisti yaptığı açıklamada, modelin umduğu kadar popüler olmadığını belirtti.

Haber, Twitter hesabından açıklama yapan Apple analisti Ming-Chi Kuo‘dan geldi. Attığı Tweet’te Kuo, Apple’ın iPhone SE 2022 modelinin beklenenden daha düşük pazar talebi gördüğünü belirtti. Bu nedenle, 2022 iPhone SE için sevkiyat tahminlerini de düşürdüğünü söyledi.

Shanghai lockdown doesn't affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status "in stock" as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously).