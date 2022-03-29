Apple'a kötü haber: iPhone SE 2022, beklenenden düşük talep görüyor

29 Mart 2022 Salı, 00:00

Rusya ve Ukrayna çatışması etkisini göstermeyi sürdürüyor. Birinci ayını dolduran savaşın etkisi bu sefer Apple’ı vurdu. Yükselen enflasyonla birlikte tüketici talebinde de düşüş oluyor. Yeni piyasaya sürülen iPhone SE 2022, beklenenden daha düşük talep gördü.

Shift Delete'in haberine göre; Apple analisti yaptığı açıklamada, modelin umduğu kadar popüler olmadığını belirtti.

APPLE, iPHONE SE ÜRETİMİNİ YÜZDE 20'YE KADAR AZALTACAK

Haber, Twitter hesabından açıklama yapan Apple analisti Ming-Chi Kuo‘dan geldi. Attığı Tweet’te Kuo, Apple’ın iPhone SE 2022 modelinin beklenenden daha düşük pazar talebi gördüğünü belirtti. Bu nedenle, 2022 iPhone SE için sevkiyat tahminlerini de düşürdüğünü söyledi.

Shanghai lockdown doesn't affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status "in stock" as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously). — ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 28, 2022

Analist özellikle, Şanghay’daki kilitlenmelerinin iPhone SE üretimini etkilemediğini ancak, yine de daha düşük satış olduğunu açıkladı. Böylece Apple, yeni tanıtılan iPhone SE üretimini yüzde 20’ye kadar azaltmayı planlıyor.

AIRPODS KULAKLIK SİPARİŞLERİ 10 MİLYONDAN FAZLA AZALDI

Aynı zamanda bazı raporlara göre, telefon için üretim siparişlerinin, başlangıç planlarından yaklaşık 2 milyon ile 3 milyon birime düşeceği de iddialar arasında. Düşük talepler nedeniyle şirket, AirPods kulaklık siparişlerini 2022’nin tamamı için 10 milyon adetten fazla azalttı.

Bu ayın başlarında Apple, Rusya’daki tüm ürün satışlarını durduran ve diğer hizmetlerini sınırlandırdı. Hazırlanan bir rapora göre, küresel akıllı telefon pazarının Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle talep düşüklüğü olması bekleniyor.

Yüksek enflasyon, tüketicinin elindeki satın alma gücünü de azalttı ve iPhone gibi ürünlere yapılan isteğe bağlı harcamalar da artık bir kesintiyle karşı karşıya.