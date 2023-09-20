Apple çalışanlarından grev çağrısı
Apple Fransa çalışanları iphone 15 öncesinde grev çağrısı yaptı.
Apple Fransa mağazalarındaki sendikalar, daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle iPhone 15 lansmanı öncesinde Cuma ve Cumartesi günleri grev çağrısında bulundu.
Apple Fransa çalışanları sendikası CGT Apple Retail tarafından sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımda "Yönetim, tamamen meşru taleplerimizi ve endişelerimizi görmezden gelmeye karar verdi. Apple Retail Fransa'nın dört sendikası, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde grev çağrısında bulunuyor" denildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- İmamoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!
- Demans ile mücadelede 'bunama kafeleri' çözümü
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı, yakalandı