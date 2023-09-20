Apple çalışanlarından grev çağrısı

Apple Fransa çalışanları iphone 15 öncesinde grev çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:26
Apple çalışanlarından grev çağrısı
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Apple Fransa mağazalarındaki sendikalar, daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle iPhone 15 lansmanı öncesinde Cuma ve Cumartesi günleri grev çağrısında bulundu.

Apple Fransa çalışanları sendikası CGT Apple Retail tarafından sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımda "Yönetim, tamamen meşru taleplerimizi ve endişelerimizi görmezden gelmeye karar verdi. Apple Retail Fransa'nın dört sendikası, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde grev çağrısında bulunuyor" denildi.


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