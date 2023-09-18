Apple'dan beklenmedik hamle: iPhone 15 Pro arka cam ücretlerinde rekor değişiklik

Apple, yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde arka camın daha kolay değiştirilebilir bir tasarıma sahip olmasıyla birlikte, onarım ücretlerini önemli ölçüde düşürdü. Geçtiğimiz yıl iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta başlatılan bu değişiklik, şimdi yeni Pro modellerini de kapsıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:21
Apple'dan beklenmedik hamle: iPhone 15 Pro arka cam ücretlerinde rekor değişiklik
Abone Ol google-news

Apple, ABD web sitesinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için arka cam hasarı onarım ücretlerini güncelledi ve artık bu onarımlar için 169 dolar (mevcut kur ile 4 bin 566 TL) veya 199 dolar (mevcut kur ile 5 bin 376 TL) talep edeceğini duyurdu. Bu, önceki iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için belirlenen 499 dolar (mevcut kur ile 13 bin 482 TL) veya 549 dolarlık (14 bin 833 TL) ücretlere kıyasla önemli bir indirim anlamına geliyor.

AppleCare+ kapsamına sahip müşteriler için ise arka cam hasarı onarımı sadece 29 dolar (783 TL) karşılığında gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, pil değiştirme ücretleri, iPhone 15 modelleri için 99 doları (mevcut kur ile 2 bin 674 TL) olarak sabit kaldı.

Bu değişiklik, kullanıcıların iPhone'larını daha uygun maliyetlerle onarabilmelerine olanak tanıyacak ve cihazlarını daha uzun süre kullanmalarına yardımcı olacaktır.


Player Alanı
iPhone 15 Pro iphone 15 arka kapak apple

İlgili Haberler

15 Milyon TL'ye kadar çıkan iPhone 15 Pro'lar duyuruldu

15 Milyon TL'ye kadar çıkan iPhone 15 Pro'lar duyuruldu
Apple CEO'su Tim Cook'un en sevdiği iPhone 15 rengi hangisi?

Apple CEO'su Tim Cook'un en sevdiği iPhone 15 rengi hangisi?
Apple'ın yöneticisi oyun konsollarına göz kırptı:

Apple'ın yöneticisi oyun konsollarına göz kırptı: "Dünyanın en iyisi iPhone 15"

En Çok Okunan Haberler