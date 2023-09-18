Apple'dan beklenmedik hamle: iPhone 15 Pro arka cam ücretlerinde rekor değişiklik

Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:21

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:21

Apple, ABD web sitesinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için arka cam hasarı onarım ücretlerini güncelledi ve artık bu onarımlar için 169 dolar (mevcut kur ile 4 bin 566 TL) veya 199 dolar (mevcut kur ile 5 bin 376 TL) talep edeceğini duyurdu. Bu, önceki iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için belirlenen 499 dolar (mevcut kur ile 13 bin 482 TL) veya 549 dolarlık (14 bin 833 TL) ücretlere kıyasla önemli bir indirim anlamına geliyor.

AppleCare+ kapsamına sahip müşteriler için ise arka cam hasarı onarımı sadece 29 dolar (783 TL) karşılığında gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, pil değiştirme ücretleri, iPhone 15 modelleri için 99 doları (mevcut kur ile 2 bin 674 TL) olarak sabit kaldı.

Bu değişiklik, kullanıcıların iPhone'larını daha uygun maliyetlerle onarabilmelerine olanak tanıyacak ve cihazlarını daha uzun süre kullanmalarına yardımcı olacaktır.