Apple Watch'ların tamir ücreti belli oldu!
Apple 12 Eylül tarihinde düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefon ve saatlerini tanıttı. Teknoloji devi şimdi yeni tanıttığı akıllı saatlerin onarım ücretini açıkladı.
Apple, yeni iPhone 15 modelleriyle birlikte Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'yi piyasaya sürdü. Bu yeni modellerin pil değişim ve onarım ücretleri de belirlendi.
Türkiye'de 22 Eylül'de ön siparişe açılacak olan Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, tasarım açısından önemli değişiklikler sunmasa da yeni işlemci ve daha parlak bir ekran gibi bazı yeniliklerle geliyorlar.
İşte Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 pil değişim ve onarım ücretleri:
Pil Değişim Ücretleri:
Apple Watch Series 9: 5.063 TL
Apple Watch Ultra: 5.063 TL
Apple Watch Ultra 2: 5.063 TL
Apple Watch Series 8: 5.063 TL
Apple Watch Series 7: 5.063 TL
Apple Watch SE: 5.063 TL
Apple Watch Series 6: 5.063 TL
Apple Watch Series 5: 5.063 TL
Apple Watch Series 4: 5.063 TL
Apple Watch Series 3: 2.549 TL
Diğer Hasar Onarım Ücretleri:
Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular Titanyum: 24.935 TL
Apple Watch Ultra GPS + Cellular Titanyum: 24.935 TL
Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Paslanmaz Çelik 41 mm: 19.077 TL
Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Paslanmaz Çelik 45 mm: 19.077 TL
Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Alüminyum 41 mm: 17.063 TL
Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Alüminyum 45 mm: 17.063 TL
Apple Watch Series 9 GPS Alüminyum 41 mm: 10.999 TL
Apple Watch Series 9 GPS Alüminyum 45 mm: 10.999 TL
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