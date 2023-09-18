Apple Watch'ların tamir ücreti belli oldu!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:51

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:51

Apple, yeni iPhone 15 modelleriyle birlikte Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'yi piyasaya sürdü. Bu yeni modellerin pil değişim ve onarım ücretleri de belirlendi.

Türkiye'de 22 Eylül'de ön siparişe açılacak olan Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, tasarım açısından önemli değişiklikler sunmasa da yeni işlemci ve daha parlak bir ekran gibi bazı yeniliklerle geliyorlar.

İşte Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 pil değişim ve onarım ücretleri:

Pil Değişim Ücretleri:

Apple Watch Series 9: 5.063 TL

Apple Watch Ultra: 5.063 TL

Apple Watch Ultra 2: 5.063 TL

Apple Watch Series 8: 5.063 TL

Apple Watch Series 7: 5.063 TL

Apple Watch SE: 5.063 TL

Apple Watch Series 6: 5.063 TL

Apple Watch Series 5: 5.063 TL

Apple Watch Series 4: 5.063 TL

Apple Watch Series 3: 2.549 TL

Diğer Hasar Onarım Ücretleri:

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular Titanyum: 24.935 TL

Apple Watch Ultra GPS + Cellular Titanyum: 24.935 TL

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Paslanmaz Çelik 41 mm: 19.077 TL

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Paslanmaz Çelik 45 mm: 19.077 TL

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Alüminyum 41 mm: 17.063 TL

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Alüminyum 45 mm: 17.063 TL

Apple Watch Series 9 GPS Alüminyum 41 mm: 10.999 TL

Apple Watch Series 9 GPS Alüminyum 45 mm: 10.999 TL