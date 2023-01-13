Apple bildirilen ekran sorunu için gerekli adımı atacak
Apple, yeni tanıttığı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde geçen ay ortaya çıkan ekran sorununa 'yazılım odaklı' çözüm getiriyor.
Apple'ın en son tanıttığı iPhone 14 modellerinde yazılımsal olduğu düşünülen pek çok sorun bildirildi. iOS 16 bağlantılı olan bazı sorunlar çözülürken, ekranda ve kamerada yeni sorunlar bildirilmişti. İşte ekran tarafında kullanıcıların bazılarının bildirdiği 'yatay çizgi' sorunu için Apple'dan açıklama geldi.
YOLDA OLAN GÜNCELLEME İLE SORUN ÇÖZÜLECEK
Şirket yaşanan yatay çizgi probleminin donanımsal değil yazılımsal olduğunu ve yeni yayınlayacağı bir güncelleme ile kullanıcıları sorundan kurtaracağını duyurdu.
Yaşanan sorunun bir sonraki iOS güncellemesinde tamamen ortadan kaldırılması bekleniyor.
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