Apple'ın en hızlı cihazları açıklandı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 15:12

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 15:12

AnTuTu tarafından her ay hem Android hem de Apple tarafında en hızlı cihazlar açıklanıyor. Apple tarafında iPhone ve iPad modelleri bu listeye dahil ediliyor. Aralık ayının başından sonuna kadar ki tarihler baz alınarak hazırlanan listede önceki listelerde olduğu gibi ilk sırayı iPod Pro modelleri alıyor.

APPLE'IN EN HIZLI CİHAZI HALEN iPAD PRO SERİSİ

Aralık ayında en hızlı Apple cihaz iPad Pro 6 oluyor. 12.9 inçlik bu cihaz 1 milyon 432 bin 36 puan alarak birinciliğe çıkıyor. Listenin beşinci sırasına kadar iPad Pro'lar yer alıyor:

İkinci sırada iPad Pro 6 (11 inç), 1 milyon 301 bin 051 puan ile yer alıyorken, üçüncü sırada iPad Pro 5 (12.9 inç), 1 milyon 218 bin 713 puanla yer alıyor. Dördüncü sırada iPad Pro 5 (11 inç), 1 milyon 196 bin 658 puan ile iPad Air 5, 1 milyon 90 bin 811 puan ile beşinci sırada yer aldı.

Listenin altıncı sırasında iPhone 14 Pro ve yedinci sırada onu iPhone 14 Pro Max takip ediyor. Listede halen güçlü olan iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 Pro da yer alıyor.