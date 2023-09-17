Apple'ın yöneticisi oyun konsollarına göz kırptı: "Dünyanın en iyisi iPhone 15"

Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:52

Güncelleme: 17.09.2023 - 10:52

Bu hafta düzenlenen iPhone 15 lansmanında, Apple, yeni A17 Pro çipini tanıttı. Bu çip sayesinde yeni çıkacak olan Assassin's Creed oyunu iPhone 15 Pro'ya da gelecek. Apple yeni çip ile birlikte oyun konsolu dünyasına da giriş yapmak istiyor. IGN'den Taylor Lyles ile yapılan bir röportajda, Apple yöneticileri iPhone 15'i dünyanın en iyi oyun konsolu yapma planlarını ayrıntılı bir şekilde anlattılar.

Yeni iPhone 15 Pro, tamamen yeni bir A17 Pro çipi tarafından destekleniyor ve özellikle GPU performansına odaklanıyor. Bu yeni "profesyonel sınıf" GPU, hem performansı artırıyor hem de enerji verimliliğini artırıyor. Ayrıca, donanım hızlandırmalı ışın izlemeyi destekliyor ve yüzde 20'ye kadar daha hızlı GPU performansı sunuyor.

PLAYSTATİON 5 VE XBOX SERİES S İLE DOĞRUDAN REKABET ETMEYECEK

Apple yöneticileri, iPhone 15 Pro'nun PlayStation 5 veya Xbox Series S gibi belirli oyun konsollarıyla doğrudan rekabet etmeyi hedeflemediğini, bunun yerine oyun geliştiricilerine odaklandığını vurguladılar. Geliştiricilere aynı araçları sunarak ve işbirliği yaparak oyun deneyimini geliştirmeyi amaçladıklarını söylediler.

Ayrıca, iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma veya yüksek yoğunluklu oyunlarda performans düşüklüğü yaşama olasılığına da yanıt verdiler. Apple, bu tür sorunları önlemek için cihazlarını tasarlarken hem donanım hem de yazılım düzeyinde çalıştıklarını belirtti.

APPLE'IN RAKİBİ NİNTENDO SWİTCH

Apple iPhone 15 Pro'lar ile birlikte konsol piyasasına giriş yaptı. Ancak Apple'ın konsol piyasasındaki ana hedefi PlayStation 5 veya Xbox Series S değil. Apple dünyanın en çok satan oyun konsolu Nintendo Switch ile rakbet etmek istiyor. Bir el konsolu olan Nintendo Switch Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. Ancak dünya çapında büyük etkisi bulunuyor. Apple'ın iPhone 15 lansmanının hemen ardından Nintendo Switch'in yeni konsolu hakkında iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Nintendo en son konsolunu 2017 tarihinde çıkarmıştı. Bu sebepten dolayı da konsol teknolojik olarak eksik kalıyordu. Ama buna rağmen yeni konsol çıkarmıyordu. Apple'ın iPhone 15'lerde oyun tarafında odaklanmasının ardından firmanın bu durumda geri düşmemek için yeni konsolu hakkında çalışmalarını hızlandırdığı tahmin ediliyor. Çünkü Apple dolaylı yoldan Nintendo'nun en büyük rakibi konumunda.